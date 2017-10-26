ABD'den Türkiye'den çelik ithalatına anti-damping soruşturması

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeden yapılan çelik ithalatına anti-damping soruşturması başlattı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yaptığı açıklamada, İtalya, Güney Kore, Güney Afrika, İspanya, Ukrayna, İngiltere ve Türkiye'den yapılan çelik ithalatına, ABD'ye satışlarını gerçek değerin altında gerçekleştiren üretici ve ithalatçıları tespit etme amacıyla, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık, karbon ve alaşımlı çelik çubuk ürünlerinin, ilk belirlemelere göre Amerikan piyasasında adil fiyatın altında satıldığını ve bu ürünlere yüzde 147.63'e kadar çıkan oranlarda anti-damping vergileri getirdiğini açıkladı.

Sıcak haddelenmiş çelikte bir ara mamul olan tel çubuk, değişik ara ve nihai ürünlerde kullanılıyor.

Anti-damping; bir ülkede iç pazarlarda bulunan malların, ihracat pazarlarında çok daha ucuza satılmasına engel olmak amacıyla yönetimin ithal mallar, üzerinde yapmış olduğu kısıtlamalara denilmekte.

'TİCARET BAKANLIĞI ABD'Lİ İŞ VE İŞÇİLERİ KORUMAYI SÜRDÜRECEK'

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için piyasa fiyatının değerini altında gerçekleştirilen satışların önemli olduğunu söyleyen Ross, "Ticaret Bakanlığı, herkesin eşit şartlarda ticaret yapabilmesi için, ABD'li iş ve işçileri korumaya devam edecek" dedi.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE YAPILACAK ÇELİK SATIŞLARINDA DAMPİNG ORANLARI 5.41 OLARAK AYARLANDI

Yapılan açıklamada, 2016 yılında ABD'ye 41.4 milyon dolar çelik ithalatı gerçekleştiren Türkiye için, "Soruşturmaların Türkiye ayağında, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.'nin ABD'ye çelik satışlarını 2.80 marjından, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.'nin ise 8.01 marjından gerçekleştirdikleri Bakanlık tarafından tespit edildi. vTürkiye'den ABD'ye yapılacak çelik satışlarında, diğer tüm üretici ve ithalatçılar için başlangıç damping oranları 5.41 olarak ayarlandı" denildi.

Türkiye dışındaki diğer altı ülkedeki belirli üreticiler için de değişen oranlarda gümrük uygulanacak.

SORUŞTURMANIN NİHAİ SONUÇLARI 9 OCAK 2018'DE AÇIKLANACAK

ABD Ticaret Yasası'nın uygulanması Trump yönetiminin odağında olmasının etkisiyle, ABD Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yürütülen 48 anti-damping ve ek gümrük vergisi soruşturmasına göre yüzde 52 artışla 73 soruşturma yürüttü.

Bakanlık ayrıca, soruşturmaların nihai sonuçlarının 9 Ocak 2018 tarihinde açıklanmasının planladığını duyurdu.

Bakanlık, 'Metalurgica Gerdau SA'nın birimi olan 'Gerdau Ameristeel US Inc.', 'Nucor Corp.', 'Keystone Consolidated' ve 'Charter Steel' adlı şirketlerin başvuruları üzerine soruşturma başlatmıştı.