ABD Merkez Bankası FED, politika faizini yükseltti

ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 1,75-2 aralığından yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1,75-2 aralığından yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) eylül toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi. İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, politika faizini artırma kararını oy birliğiyle alırken, bu Fed'in bu yılki 25 baz puanlık üçüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçti. Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 2-2,25 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı. Bu arada, karar metninden, daha önceki toplantılarda yer verilen, "Fed'in para politikası duruşu destekleyici olmayı sürdürüyor." değerlendirmesinin çıkarılması dikkati çekti. AA

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