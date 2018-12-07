Açılışları azaldı, kapanışlar arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, kasım sonu itibarıyla esnaf ve sanatkâr sayısının 1 milyon 740 bin 141 olduğunu bildirdi.

Esnaf ve sanatkârlara ait 1 milyon 882 bin 629 iş yeri bulunduğunu ifade eden Palandöken, yılın 11 ayında 210 bin 312 iş yeri açıldığını, 95 bin 25 iş yerinin ise kapandığını aktardı. Bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri açılışlarının kısmen azaldığını, kapanışların ise arttığını belirten Palandöken, geçen yıl söz konusu dönemde 211 bin 75 iş yeri açılmışken, 2018’in aynı döneminde bu rakamın 763 adet azalışla 210 bin 312’ye gerilediğini söyledi. Palandöken, söz konusu dönemler itibarıyla iş yeri kapanışlarının da 87 bin 211’den 95 bin 25’e çıktığını aktardı.

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