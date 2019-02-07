Açlık sınırı 2009 lira

TÜRK-İŞ Ocak ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı yüzde 3.5 artışla 2,009 liraya yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) ocak ayı verilerine göre gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 6 bin 542 lira, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 2 bin 451 lira olarak hesaplandı. TÜRK-İŞ verilerine göre Ocak ayında, yetişkin bir erkeğin aylık gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 2.79 artışla 551 liraya, yetişkin bir kadının aylık gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 3.81 artışla 463 liraya, 15-19 yaş grubundaki bir çocuğun aylık gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 2.76 artışla 594 liraya, 4-6 yaş grubundaki bir çocuğun aylık gıda harcaması da bir önceki aya göre yüzde 4.73 artışla 398 liraya yükseldi. TÜRK-İŞ’e göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı aylık 67.50 lira ve yıllık 1280 lira artarak 2 bin 8 liraya yükseldi.

Mutfak enflasyonu

Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgarî harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3.48 arttı, yıllık gıda enflasyonu da yüzde 24.34 artarken yıllık ortalama artış da yüzde 17.60 olarak hesaplandı. Asgarî ücret, aralık ayında 417.77 liraya denk gelen yüzde 26.04 artışla net 2 bin 20 liraya yükselmiş ve uzun bir aradan sonra dört kişilik bir ailenin açlık sınırının üzerine çıkmıştı.