Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi

Türk-İş’in açıkladığı, 4 kişilik bir aile için, açlık sınırı tutarı BİN 608,13 TL, yoksulluk sınırı tutarı ise BEŞ BİN 238,32 TL oldu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Aralık ayına ilişkin ‘açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırmasını açıkladı. Aralık ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) tutarı bin 608,13 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının (yoksulluk sınırı) toplam tutarı ise beşbin 238,32 TL oldu. TÜRK-İŞ hesaplamasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 41 TL, geçtiğimiz yıla göre 176 TL artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise sadece son bir ayda 133 TL, geçen yılın Aralık ayına göre ise 573 TL arttı.

Gıda enflasyonunda artış

Açıklamada, TÜİK’in Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun verdiği görev doğrultusunda bir işçinin yaşama maliyetini Kasım 2017 ayı itibariyle bin 893,90 TL olarak hesapladığı vurgulandı. Yılın on iki ayı itibariyle fiyatlardaki artışı yüzde 12.29, gıda enflasyonunun son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 12.69, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 9.10 olarak hesaplandı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgarî harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,60 oranında arttı. Yılın oniki ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 12,29 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 12,69 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 9,10 olarak hesaplandı. Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan ürünlerin fiyatları Aralık 2017 itibariyle şu şekilde değişim gösterdi: Süt, yoğurt, peynir grubunda bu ay önemli bir fiyat değişikliği tesbit edilmedi. Ancak farklı marketlerde anılan ürünlere yönelik bazı promosyon uygulamaları dikkati çekti.



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Asgarî ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgarî ücret kararını Cuma günü açıklayacak. Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, Cuma günü 4. ve son kez toplanacak. Asgari ücrette zam pazarlığında ilk 3 tur görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrası, haftanın son iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilecek. Dünya’nın haberine göre bakanlığın asgarî ücret kararı burada belli olacak. Türk-İş asgarî ücretin net 1893 lira olmasını talep ederken, işveren tarafını temsil eden TİSK bu rakamın çok yüksek olduğunu savunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, daha önce yaptığı açıklamada, “Asgari ücret yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak” demişti.