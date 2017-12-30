Adalet beklerken zam geldi

Türkiye, yeni yıla zamlarla girmeye hazırlanıyor.

Elektriğe 1 Ocak 2018 itibarıyla yüzde 8.8 zam yapılacak. BOTAŞ, 1 Aralık 2017’den itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını yüzde 8 artırmıştı. Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken, maliyet baskısı dolayısıyla elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu. Öte yandan 2018’in Ocak ayında, trafik sigortası fiyatına, bir defaya mahsus olmak yüzde 5 artış yapılacak. Azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1,5 oranındaki aylık artışlar 2018 yılında da devam edecek. Buna göre 2018’in Ocak ayında İstanbul’da ilk kez trafik sigortası yaptıracak olan otomobiller, 1.007 lira prim ödeyecek.



Trafik cezaları yüzde 14,47 zamlı olacak

ResmÎ Gazete’de 11 Kasım’da yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 14,47 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı. 2018’in en düşük ceza, “taşıma sınırı üstünde yolcu alan” sürücülere 85 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 17 bin 65 lira ile “geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler” için uygulanacak. Ayrıca yetkisi olmadığı halde tescil plâkası basanlar ve dağıtanlar 11 bin 885 lira ile cezalandırılacak. “Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara” 488 lira para cezası kesilecek.

Köprü ve otoyollara kur ve enflasyon ayarlı zam

En son zam haberi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi. Sputnik’te yer alan habere göre Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüsü dışındaki köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerinin enflasyona göre zamlanacağını söyledi. Arslan, yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü’nde ise 2 Ocak 2017 ile 2 Ocak 2018 arasındaki kur farkına göre bir ayarlama yapılacağını belirterek, “2 Ocak’tan 2 Ocak’a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız.” dedi. 2 Ocak 2017’de kur 3.51 lira seviyesinde bulunuyordu.

DHA - AA