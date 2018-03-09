Ağbal: Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur

Maliye Bakanı Ağbal, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'Ba1'den 'Ba2'ye düşürüp not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmesini "Hiçbir itibarı yoktur" sözleriyle değerlendirdi. Ağbal'a yanıt eski MB Başkanı Durmuş Yılmaz'dan geldi: "Not senin ülkene yatırım yapmasını istediğin yabancılar için."

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda 'torba tasarı' olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Burada Moody's'in verdiği notun kendileri açısından hiçbir itibarının olmadığını dile getiren Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Esasen Moody's'in raporunun kendi itibarı da zayıftır. Neden? Çünkü bu Moody's, 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra Türkiye ekonomisine ilişkin yayınlamış olduğu raporlarda, son derece Türkiye ekonomisinin gerçeklerine aykırı ve Türkiye'yi kötüleyen raporlar yayınladı."

Bakan Ağbal, Moody's'in 2017 yılına ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye ekonomisi 2017 yılında büyüse büyüse yüzde 2 veya 3 büyür" ifadesini kullandığını anımsatarak, şunları belirtti:

"Türkiye ekonomisinde yine sizin belirttiğiniz gibi güya kamudan atılanlar nedeniyle 'Kamuda kalite veya yönetişim sorunu olacak' dedi ama ne oldu arkadaşlar? 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 7'nin üzerinde büyüdü. '2017 yılında bütçe açıkları sürdürülemez seviyelere gelecek' diyen Moody's, yılın sonunda bütçe açığının yüzde 1,5 seviyesinde kaldığını da gördü.

Onun için bugün piyasaların Moody's'in raporuna karşı verdiği tepki sıfırdır. Moodys'in raporunun kendisi sıfır almıştır. Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle, güçlü yapısıyla, kamu yönetimindeki yüksek kalitesiyle bu büyüme hikayesini devam ettiriyor. Sayın Paylan, geçen sene Türkiye'ye 12 milyar dolar yabancı sermaye geldi. Sizin referansınız anlaşılıyor ki Moody's. Kusura bakmayın Moody's'in kendisi hikaye olacak."

Ağbal'ın bu sözlerine eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sen Moody'sin notuna göre kendi ülkene yatırım yapmayacaksın, not senin ülkene yatırım yapmasını istediğin yabancılar için."