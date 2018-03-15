Ağbal: Şubat ayında bütçe 1.9 milyar lira açık verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Şubat ayında bütçe gelirleri 61 milyar lira, giderleri 62,9 milyar lira olurken, bütçe 1,9 milyar lira açık verdi" dedi.

Maliye Bakanlığı bütçe dengesi verilerini açıkladı.

Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.1 oranında artarak 61 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17 oranında artarak 62.9 milyar TL oldu. Bu çerçevede bütçe açığı 1.9 milyar TL, faiz dışı fazla ise 4.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde bütçe açığı 201 milyon TL, faiz dışı fazla ise 12.5 milyar TL.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ocak-Şubat döneminde vergi gelirleri yüzde 18,3 oranında artarak 104,6 milyar TL olmuştur. Yeniden yapılandırma kapsamında bu dönemde 2,3 milyar TL gelir elde edilmiş olup, yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir.

Ekonomideki canlılık 2018 yılı vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedeflerin aşılabileceğine işaret etmektedir.

Yılın ilk iki ayında bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Bütçe giderleri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında olmuştur.

Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalarak yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."