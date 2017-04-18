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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

AGİT'in seçim raporu açıklandı; yönleri yeniden yukarıya döndü!

18 Nisan 2017, Salı 09:37
Referandum sonrası belirsizliklerin sona ermesinin etkisiyle 3.63 liraya gerileyen dolar ve 3.86 liraya gerileyen euronun yönü, AGİT'in seçim raporu ve sonuçlara ilişkin tartışmaların etkisiyle yeniden yukarıya döndü.

Referandum sonrası "yeni bir seçim olasılığının gündemden düştüğü" algısıyla yeni haftaya, dolar yaklaşık 7 kuruş gerileme ile 3.63 - 3.64 lira ve euro da 3 kuruş gerileme ile 3.86 - 3.87 lira aralığında başladı.

Ancak, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmaların dün öğleden sonra açıklanan AGİT raporuyla büyümesi üzerine tırmanışa geçen dolar akşam saatlerinde 3.7151 düzeyine kadar yükseldi. Dolar yeni güne de 3.7139 liradan başlarken, euro da 3.9560 liraya kadar yükseldi.

AGİT: YSK'nın mühürsüz pusulalar ile ilgili kararı güvenceyi ortadan kaldırdı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na göre (AGİT) Türkiye'de düzenlenen referandum, "uluslararası standartlara uyumun gerisinde" kaldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/ Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi (AGİT/ DKİHB) tarafından oluşturulan Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti'nin (SSGH) düzenlediği basın toplantısında konuşan Heyet Başkanı Tana de Zulueta, "standart dışı sahada oynandığı"nı söylediği referandumda, "evet" ve "hayır" taraflarının "eşit olmayan koşullarda" yarıştığını vurguladı.

Basın açıklamasında konuşan Avrupa Parlamenterler Meclisi Temsilciler Kurulu Başkanı Cezar Florin Preda da, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "mühürsüz pusulalar" hakkındaki kararına da değinerek, "YSK'nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanunla çelişkili olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Oy sayım prosedüründe son anda yapılan değişikliklerin de "önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını" vurgulayan Preda, "Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi. Referandum genel olarak standartları tutturamadı, hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi" dedi.

DHA

Etiketler: dolar, euro
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