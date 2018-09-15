Ağustos’ta otomotiv üretimi % 34 daraldı

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler sebebiyle otomotiv pazarı ve üretiminde yaşanan daralma eğiliminin Ağustos ayı ile birlikte hızlandığı görüldü.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ağustos ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 azalarak 41 bin 175 adet, otomobil üretimi ise yüzde 42 azalarak 29 bin 289 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar 2017 yılının Ağustos ayına göre yüzde 53 daralarak 35.174 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 51 daraldı ve 26 bin 976 adet seviyesinde gerçekleşti. Ağır ticarî araç grubundaki kayıp ise son 3 yıllık süreçte yüzde 53’e ulaştı. İstanbul - Musa Aydın

Okunma Sayısı: 55

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.