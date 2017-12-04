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4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

''Akaryakıt fiyatlarına müdahale edilmeli”

04 Aralık 2017, Pazartesi 20:00
Üretici fiyatlarında son 14 yılın en yüksek enflasyon oranına ulaşılmasının önümüzdeki dönemde yatırımları olumsuz etkileyebileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TÜFE’nin yüzde 12,98’e, Yİ-ÜFE’nin de yüzde 17,30’a çıkmasının en büyük nedenlerinden biri dövizdeki ve akaryakıt fiyatlarındaki artıştır. Enflasyonu yeniden tek hanelere indirebilmek için akaryakıt fiyatlarına müdahale edilmelidir” dedi.

Kasım ayında en yüksek fiyat artışının ifade eden gıda, ulaştırma ve giyimde görüldüğünü ifade eden Palandöken, “Gıda fiyatlarındaki artış büyük ölçüde mevsimsel. Her yıl kış ayları geldiğinde gıda fiyatlarının arttığı görülüyor. Ancak bu etkiyi fırsat bilen spekülatörlere de fırsat verilmemeli. Bununla beraber, üretici fiyatlarının bu kadar yükselmesinin nedeninin talepten ziyade döviz ve buna bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı anlaşılıyor. Nitekim en yüksek artışın gıda, ulaşım ve giyim fiyatlarında olması, bu görüşümüzü destekliyor. Aylardır bu soruna dikkat çekiyoruz. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki artış ve içeride de döviz kurlarındaki yükselme, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bir parçası olabilir. Döviz etkisinin asgari düzeyde kalabilmesi için akaryakıt fiyatlarının daha fazla artmasına fırsat verilmemeli. Akaryakıt fiyatlarındaki vergide indirime gidilerek fiyat artışlarına dur denilmeli” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi  

 

Etiketler: akaryakıt
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