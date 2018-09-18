Akaryakıta yapılan indirim tüketiciye yansımayacak

Akaryakıt ürünlerinin fiyatında indirim yapıldı, pompa fiyatları değişmeyecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 18/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 37 kuruş/LT, benzinde 28 kuruş/Lt indirim gerçekleştiğini ancak bu oranda ÖTV artışı nedeniyle fiyatların değişmeyeceğini açıkladı.
EPGİS, LPG otogazda da 9 kuruş/LT, kalorifer yakıtında 32 kuruş/LT, Fuel Oil'de 25 kuruş/LT, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 27 kuruş/LT, Gaz yağında 34 kuruş/LT indirim gerçekleştiğini belirtti.
Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
Sputnik Türkiye