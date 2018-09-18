"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Akaryakıta yapılan indirim tüketiciye yansımayacak

18 Eylül 2018, Salı 10:06
Akaryakıt ürünlerinin fiyatında indirim yapıldı, pompa fiyatları değişmeyecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 18/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 37 kuruş/LT, benzinde 28 kuruş/Lt indirim gerçekleştiğini ancak bu oranda ÖTV artışı nedeniyle fiyatların değişmeyeceğini açıkladı.

EPGİS, LPG otogazda da 9 kuruş/LT, kalorifer yakıtında 32 kuruş/LT, Fuel Oil'de 25 kuruş/LT, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 27 kuruş/LT, Gaz yağında 34 kuruş/LT indirim gerçekleştiğini belirtti.

Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

 

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: akaryakıt, otomobil, indirim, ÖTV
Okunma Sayısı: 49
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akaryakıta yapılan indirim tüketiciye yansımayacak

    Yerli mallar raflarda ayırt edici logolarla satılacak

    Netenyahu, yabancı ülkelerde yaşayan Yahudileri İsrail'e topluyor

    Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

    Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yeni atamalar

    Çiftçi ve esnaf da zorda

    Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu: Bireysel silahlanma neden artıyor?

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz

    Bir mesaj göründüğü gibi olmayabilir

    Sigara inmeyi tetikliyor

    Müslümanlar için ‘çekiyor’

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek

    Suriye'nin Lazkiye kentine füze saldırısı

    Rusya: 2014 yılında düşen Malezya uçağını Ukrayna düşürdü

    A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası elemelerinde Slovenya'yı 86-77 yendi

    BM'den rejim ve muhaliflere: Türkiye ve Rusya'nın kararına saygı duyun

    Makedonya referandumunda NATO-Rusya çekişmesi

    Şırnak'ta hain tuzak son anda farkedildi

    Akraba evliliği nedeniyle köyün yüzde 35'i görme engelli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır bilanço
    Genel

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek
    Genel

    Çiftçi ve esnaf da zorda
    Genel

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Kendinize zulmetmeyin!
    Faruk ÇAKIR

    Fırtınada kapılar kapatılır
    Genel

    Müslümanlar için ‘çekiyor’
    Mustafa Göknur

    Adalette ve ibadette ihmal musibetleri celbeder
    Genel

    Sigara inmeyi tetikliyor
    Genel

    Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu: Bireysel silahlanma neden artıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.