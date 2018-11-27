"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

'Akaryakıtta fırsatçılık yapanlar deşifre edilmeli'

27 Kasım 2018, Salı 13:16
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Yaşar, "Akaryakıt fiyatlarının inmemesinin sebebi çeşitli mallarda olduğu gibi maalesef fırsatçılık. Mutlaka devletin buna bir çözüm bulması, bu fırsatçıları deşifre etmesi gerekiyor." dedi.

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, akaryakıt fiyatlarının dövizle bağlantılı olması nedeniyle yükseldiğini ancak inmediğini belirterek, "İnmemesinin sebebi çeşitli mallarda olduğu gibi maalesef fırsatçılık. Mutlaka devletin buna bir çözüm bulması, bu fırsatçıları deşifre etmesi gerekiyor." dedi.

Yaşar, yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki indirimin bazı bayilerce pompaya yansıtılmadığını savundu.

Bunun fırsatçılık olduğunu dile getiren Yaşar, "7 liralara çıkan döviz 5 küsurlara inmesine rağmen aradaki farktan istifade edenler var." ifadesini kullandı.

Fırsatçılara göz açtırılmaması gerektiğini söyleyen Yaşar, şöyle devam etti:

"Akaryakıt fiyatları dövizle bağlantılı olduğu için çıkıyor ancak inmiyor. İnmemesinin sebebi çeşitli mallarda olduğu gibi maalesef fırsatçılık. Mutlaka devletin buna bir çözüm bulması, bu fırsatçıları deşifre etmesi gerekiyor. Hala fırsatçılıklarını devam ettirerek akaryakıtta indirim yapmayanlara sivil toplum kuruluşları olarak itiraz ediyoruz."

Yaşar, vatandaşların indirimi pompaya yansıtmayanları yetkililere bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

Ali Ufuk Yaşar ekonomide yaşanan gelişmelere değinirken de şunları kaydetti:

"Biz Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması noktasında çağrılarımızı yineliyoruz. Bu konuyla alakalı mutlaka toplanmalı, mevcut ekonomik durum ve sonuçlarına dair ortak birtakım bildirimleri deklare edebilmeliyiz. Ekonomik koşullarının iyileştirilmesinde, konunun çözüm odaklı değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda çeşitli önerilerimiz var. Üretici olarak beklentimiz, piyasanın döndürülebilmesi, çarkın çevrilebilmesi için çalışanlarımızın hak ve menfaatleri artırılarak, özellikle asgari ücret üzerine zam konuşulması." 

Kıdem tazminatı

Yaşar, kıdem tazminatı konusunda da "Çalışma hayatında kıdem tazminatı insanların olmazsa olmazıdır. Alacağı para ortalama yarım ev parası bile değildir. Bu konuda bir geri gidiş kabul edilemez. Kıdem tazminatıyla alakalı herhangi bir karar çıktığında veya çıkmadan önce Meclise geldiğinde genişletilmiş başkanlar kurulunu Ankara'da toplayacağız." dedi.

AA

Etiketler: Akaryakıt
Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akşener'den 'zillet ittikakı' cevabı: 17 milyon vatan evladına bir anlamda 'aşağılık' diyorlar

    Edirne Millet Kıraathanesi'nin sevimli misafiri "Müdür"

    'Akaryakıtta fırsatçılık yapanlar deşifre edilmeli'

    YTB gelecek yıl 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursu' verecek

    Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu ağır oldu

    Sanayi Bakanı Varank: KOBİGEL ile 2545 işletmeye kaynak sağlanacak

    AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumlar ve bireyler afete hazırlıklı olmalı

    Hollanda'da bazı belediyeler hükümetin 'burka yasağını' uygulamıyor

    'Türkiye ve AB birbirlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor'

    'ABD yaptırımları İran'ın kazanımlarını sıfıra yaklaştırdı'

    Sancaktepe şehitleri memleketlerine uğurlandı

    Putin: Ukrayna'nın sıkıyönetim kararından endişe duyuyoruz

    Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı

    Garantör devletler yarın 11.kez Astana'da toplanacak

    Piyango sömürüsü artık bitsin

    Rusya-Ukrayna gerginliğe ilişkin Trump'tan açıklama

    Mersin CNR Kitap Fuarı Devam Ediyor

    El-Ezher’de ilk Mevlid-i Nebi paneli

    İklim değişikliği nasıl anlatılır?

    Fransa Ekonomi Bakanı: Protestolarının, ekonominin üzerinde ciddi etkisi oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Piyango sömürüsü artık bitsin
    Atilla YILMAZ

    Said Nursî’yi korkutan neydi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara oyalamasın, Brüksel bırakmasın
    Genel

    Adalet Bakanlığı'na bir çağrı daha
    Ahmet BATTAL

    Neden ümitlisiniz?
    Genel

    Çözülmezse çözen gelir
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfir ahirette Rabbin bilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah bize şah damarımızdan yakındır” ne demektir?
    Cevher İLHAN

    ABD’nin “gözlem noktaları” kumpası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.