Akaryakıtta ‘pompaya yansımayacak’ indirim

Akaryakıt türlerinden motorinin fiyatları 29 kuruş aşağı çekildi, ancak esnek ÖTV uygulaması kapsamında bu indirim pompaya yansımayacak.

Dünya gazetesinden Mehmet Kara’nın haberine göre, uluslar arası piyasalardaki kur hareketleri ve dövizdeki gerilemenin etkisiyle TÜPRAŞ tarafından akaryakıt türlerinden motorinin fiyatında ayarlamaya gidildi. Ürün maliyeti 29 kuruş gerilerken, esnek ÖTV uygulaması sebebiyle bu gerileme, ÖTV artışıyla dengelendi. Böylece motorinin pompa satış fiyatlarında bir değişiklik yapılmayacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, esnek ÖTV uygulaması kapsamında daha önce yapılan zamların pompa fiyatlarına yansıtılmadığını hatırlatarak, aynı şekilde indirimlerin de pompaya yansıtılmadığını ifade etti.

Okunma Sayısı: 97

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.