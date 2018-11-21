‘Akaryakıtta ucuz olanı tercih edin’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Yılmaz, vatandaşları “katkılı” akaryakıt ürünleri konusunda da uyardı. Yakıt alırken ucuz olanını tercih ettiğini belirterek, “Yakıt alırken ben ucuz olanını tercih ediyorum. Ben içine bir katkı katıyorum. Motoru rahatlatıyor, motorun ömrünü uzatıyor veya kilometre bazında daha fazla gidiyor gibi iddiaları var. Bunların herhangi bir deney sonucunda ispatlanmış mı, ispatlanmamış. İçine katılan deterjan ürünü şeyler. Biz buna akaryakıt deterjanı diyoruz” dedi.

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