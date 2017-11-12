Akaryakıtta vergi yükü azaltılmalı

TESK Başkanı Palandöken, "Ekim ayı enflasyonunda en yüksek artış yüzde 16,79 ile ulaştırma sektöründe oldu. Gelen zamlara yetişemez olduk. Akaryakıttaki fiyat artışları böyle devam ederse yıl sonu enflasyonu yüzde 15'i geçer" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonun düşürülmesi için akaryakıt üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, akaryakıta getirilen zamların, yüksek enflasyonun en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Akaryakıttaki yüksek vergi yükünün azaltılması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Çiftçinin tarladaki ürününden esnafın rafındaki ürüne her şey zamlanıyor. Ekim ayı enflasyonunda en yüksek artış yüzde 16,79 ile ulaştırma sektöründe oldu. Gelen zamlara yetişemez olduk. Son olarak motorindeki 11 kuruşluk fiyat artışı küçük esnaf ve çiftçinin belini daha da bükecek ve halkın alım gücünü kıracak. Akaryakıttaki fiyat artışları böyle devam ederse yıl sonu enflasyonu yüzde 15'i geçer" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Palandöken, bu dönemde doğal gaza yapılacak indirimin esnafı ve dar gelirlileri sevindireceğine işaret ederek, "Enflasyonun düşürülmesi için akaryakıt üzerinde yüzde 60'ı aşan vergi yükünün de mutlaka azaltılması lazım" ifadesini kullandı.