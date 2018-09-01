Akbank'tan 'yetersiz limit' açıklaması

Akbank, müşterilerinin karşılaştığı 'yetersiz limit' uyarısıyla ilgili olarak resmi Twitter hesabında açıklama yaptı. Banka, yaşananların sistemsel bir hatadan kaynaklandığını bildirdi.
Bugün birçok Akbank müşterisi, işlemleri sırasında 'Yetersiz limit' uyarısıyla karşılaştı.
Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, Akbank'ı etiketledikleri paylaşımlarında "Kredi kartım alakasız bir şekilde eksi bakiyeye düştüğünü görüyorum", "Az önce, dün ödemesini yaptığım iki Akbank kredi kartımla kasada kaldım. Yetersiz bakiye mesajı verdi" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine resmi Twitter hesabında açıklama yapan Akbank, yaşananların sistemsel bir hatadan kaynaklandığını bildirdi.
Sputnik Türkiye