AKP yoksuldan aldığını zengine veriyor

'Alt ve orta sınıftan toplanan vergi üst gelir grubuna kaynak olarak aktarılıyor'

CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, AKP'nin, alt ve orta sınıftan topladığı vergileri, üst gelir grubuna aktardığını iddia etti.

PEMBE TABLONUN ARDI

t24'ün haberine göre, Erdoğdu, AKP hükümetinin ekonomide pembe tablo çizmesine karşın, ülkede gelir uçurumunun giderek arttığını belirterek, “Alt ve orta sınıflardan toplanan vergi üst gelir grubuna kaynak olarak aktarılıyor. AKP, yoksuldan alıp zengine veriyor” dedi.

BANKALAR TEDBİRLE SARIP SARMALANIYOR

Erdoğdu, AKP iktidarının şirketleri ve dolaylı biçimde bankaları krize düşmemeleri için çeşitli tedbirlerle sarıp sarmalarken, geniş halk kesimlerden toplanan vergi ve harçları şirketlere dolayısıyla üst gelir grubuna kaynak olarak aktardığını ifade etti.

İLERİYE DÖNÜK BORÇLANMA

Erdoğdu şöyle devam etti: “AK Parti ülkenin kaynaklarını şirketlere aktardığı yetmiyormuş gibi bir de ileri dönük borçlanmalarla geleceğe dönük sosyal harcamaları da kesintiye uğratıyor. Bu şekilde şirketlere ve bankalara sağlanan her destek, eğitimden, sağlıktan, sosyal korumadan daha çok kesinti ile mümkün olabilecek. Bu süreçte, kamu çalışanları daha düşük istihdam ve daha düşük maaşlara mecbur bırakılacak. Aynı mengeneye emekliler ve asgari ücretliler de sıkıştırılacak.”