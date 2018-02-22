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Albayrak: Bor için bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız

22 Şubat 2018, Perşembe 11:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız" dedi.

1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2017 yılı itibarıyla da çok yoğun bir mesai ortaya koyarak 2.2 milyon tonla rekortmen bir firmamız oldu. Bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin en önemli konumlarda çalışmış çok güzel bir ekip kurduk. Bu ekiple bu yıl çok stratejik bir şekilde, önemli bir iki tesisle ilgili temel atma sürecini geliştireceğiz. Borun kilosu 500 dolar, 10 bin dolar, 30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüşmesinde değil, bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız. 

Ortaya koyduğumuz işlerin yüzde 5'ini görüyor halkımız. Öyle bir çıta koyduk ki o döneme hazır olmamız lazım. Ekosistem değişiyor, 500 yıllık ekonomik dünyadaki denge değişiyor. Deniz yoluna dayalı bir ekonomik çevre, hızlı demiryoluna dayalı. Karayolları, demiryolları daha da gelişecek, havayolları bitiyor. Deniz yolları ortada. Enerji kısmı ile ilgili çıtayı yukarı koyduk. 

Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (deniz) projesini hazırlıyoruz. İhalesini bu yıl düşünüyoruz. Güneş ve rüzgarda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık.

Doğu Akdeniz çok önemli, Türkiye'nin son 15 yıldır yaptığı Kuzey Kıbrıs özelinde, yapıcı bir siyasetle Güney Kıbrıs'ın ABD'ye alınması süreci ile oldu bittiye dayalı. Tek taraflı siyaset ile sadece adayı değil kara sularında da aldı başını gitti. Türkiye, daha etkili bir ülke. Geçtiğimiz hafta yaşananlarda bir süreçtir. Türkiye tavrını masaya koymuştur. Akıllıca bir çözüm üretilmediği sürece etkili olmak zorundayız. Tek taraflı sondaj yapılırsa Türkiye olarak buna izin vermeyiz.

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