Alibaba, Çin'deki Bekarlar Günü'nde satış rekoru kırdı

Çin’in en büyük online alışveriş platformu Alibaba, ülkede her yıl kutlanan Bekarlar Günü’nde 25 milyar doları aşan satışla rekor kırdı. Alibaba’nın festivalin ilk 30 dakikasında 7 milyar dolara yakın satış yapması dikkat çekti.

Çin’de Sevgililer Günü’ne alternatif olarak her yıl 11 Kasım’da kutlanan Bekarlar Günü’nde, bu yıl satış patlaması yaşandı. Ülkenin en popüler e-ticaret platformu Alibaba, geçen yıla oranla satışlarını yüzde 29 artırarak 25,3 milyar dolarlık satış yaptı.

Bloomberg'in haberine göre, şirketin festivalin ilk iki dakikasında 1 milyar dolar, ilk 30 dakika içinde de 7 milyar dolara yakın satış yaptığı bildirildi.

Online ödemelerde dünya rekoru

Alibaba’dan yapılan açıklamada, şirketin festivalin ilk beş dakikasında 256 bin online ödeme işlemiyle dünya rekoru kırdığı da belirtildi.

Çin’de bekarların kendilerine hediye aldığı Bekarlar Günü festivali, ABD’de alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday ve Cyber Monday'deki satışların toplamını da geride bıraktı.