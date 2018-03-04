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Alım gücü hızla düşüyor

04 Mart 2018, Pazar 18:58
Türk-İş’in araştırmasına göre bekar bir çalışanın aylık geçim maliyeti şubat ayında ilk kez 2 bin lirayı aşarak 2 bin 22 lira 8 kuruş oldu. İşçi, memur ve emeklinin alım gücü düştü.

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon işçi, asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Türk-İş’in araştırmasına göre bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti Şubat ayında ilk kez 2 bin liraya aşarak, 2 bin 22 lira 8 kuruşa çıktı. Bir ailenin insan onuruna yaraşır düzeyde geçimi için gerekli harcama tutarı da yılın ilk iki ayında 93 TL arttı.

Son bir yıldaki artış ise 437 TL oldu. Asgarî ücret 199 lira artırılırken, harcamalardaki bir yıllık artış ise asgari ücretteki artışın iki katını da aştı. Şu anda 1603 lira olan asgarî ücretle değil bir ailenin, bir işçinin bile geçinebilmesi mümkün değil. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, “ekonomide açıklanan ‘pembe’ tabloların gerçek hayatla örtüşmediği” söylenirken, İşçi, memur ve emeklinin alım gücünün “hızla düştüğü” ifade edildi.

Maaşın yüzde 65.7’si barınma ve gıdaya

Türkiye Kamu- Sen’in araştırmasına göre, 4 kişilik memur ailesinin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2 bin 67 lira 49 kuruş. Ailenin sadece aylık gıda harcaması 1244 lira 4 kuruş oldu. Memur, ortalama maaşının yüzde 65.7’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırıyor. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için maaşından geriye yalnızca 1079 lira, 46 kuruş kalıyor. Bir ailenin aylık en düşük harcama tutarı 5 bin 400 lira civarında. Ortalama memur maaşının 3 bin 147 lira olduğu dikkate alındığında memur her ay 2 bin 253 lira açık veriyor.

Emeklinin durumu daha kötü

DİSK Emekli-Sen’in verdiği bilgiye göre, işçi emeklileri ortalama 1500 lira, memur emeklileri ise ortalama 2 bin 100 lira maaş alıyor. Emeklilerin tamamı yoksulluk sınırının altında, yüzde 75’i de açlık sınırın altında maaşlarla yaşamaya çalışıyor. Emeklilerin yüzde 60’ı bankalara kredi borçlusu. Yüzde 25’i icralık.

DİSK Emekli-Sen Başkanı Veli Beysülen, geçmişte prim yatırdığı halde “işyeri sahteymiş” denilerek maaşları kesilen emekliler olduğunu da söyledi. Bu kişilere yapılan maaş ödemelerinin de geri istendiğine işaret eden Beysülen, “Bu şekilde 30 bin kişiden bahsediliyor. Madem işyerleri sahteymiş, bu kişiler için prim ödenmemiş o zaman emekli etmeseydiniz. Bu kişiler nasıl emekli oldu?” dedi.

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