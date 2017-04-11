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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Alışveriş poşetlerine inceleme başlatıldı

11 Nisan 2017, Salı 14:51
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş poşetleri üzerinde yer alan ve gerçeği yansıtmadığı iddia edilen ifadelerin incelemeye alındığını açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş poşetlerinin üzerindeki yazıların inceleneceğini açıkladı. Tüfenkci, yazılı açıklamasında, tüketicilerin yakından tanıdığı bazı markaların alışveriş poşetlerinde yazan "doğa dostu poşet, doğada yüzde 100 çözünür, biyobozunur, oxobozunur, hidro biyobozunur" gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve çevreye zarar verdiği yönünde pek çok şikayet aldıklarını belirtti.

"ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR"

Konunun Reklam Kurulu Başkanlığınca incelemeye alındığını ve teknik araştırmaların devam ettiğini belirten Tüfenkci, "İncelemeler sonucunda bu poşetlerin üzerindeki iddiaların ispatlanamaması ve çevreye zararlı olduklarının tespiti halinde ifadelerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Tüketicin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımız Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli idari yaptırımlar tesis edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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