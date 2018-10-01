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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Alman yatırımcı niye çekingen?

01 Ekim 2018, Pazartesi 21:16
ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar, Almanya’daki toplantılardan umdukları kadar pozitif mesajlar çıkmadığını ve Alman firmalarının Türkiye’ye ‘imaj sorunu’ yüzünden yatırım yapmaya çekindiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakanlarla birlikte yaptığı Almanya ziyareti sonrasında iki ülke arasında ilişkilerin mevcut bazı sorunlara rağmen düzelme sürecine girdiği dile getirildi. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı Aziz Sarıyar, Seyr-i Sabah programına yaptığı açıklamalarda görüşmelerin kendilerinin beklediği kadar pozitif geçmediğini, iş dünyasının önünü örmek istediğini, yapılan açıklamaların da bu güveni veremediğini dile getirdi. Sarıyar, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeler Türk toplumu olarak o kadar olumlu geçmedi. İş dünyası olarak siyasetin bizi etkilememesi gerekiyor çünkü biz iş yapacağız. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin canlanması gerekiyor ama ister istemez siyasetin etkileri var. Almanya da ilişkileri pratik olarak görüyor çünkü iş yapmak istiyorlar” dedi. 

Yatırımcılar tedirgin

“Almanya için Türkiye önemli bir pazar” diyen Sarıyar, “Bizim isteğimiz buradaki Türkiye’ye yapılan yatırım değil, iki ülke arasındaki gerginliklerin genel olarak da bitmesi. Almanya’da yaşayan Türk toplumu bununla her gün karşı karşıya kalıyor, kendini savunma pozisyonunda görüyor. Almanya Türkiye’ye yapılacak yardımların yardım olarak değil ticaret olmasını istiyor. Böyle bir yatırım yapılıp Türkiye’ye destek olacağını düşünüyorum. Eski zamanlara tekrar dönebiliriz umudundayım. Ben aynı zamanda bir avukat olarak birçok şirkete destek veriyorum. İş dünyasıyla temastayım. Türkiye konusunda tedirginiz, bekleme pozisyonundayız yatırım açısından ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından sözlerini çok duyuyorum. Çünkü geleceğin ne olacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.  

Bunları Erdoğan’a da anlattım

İş için yarını göremiyoruz deyip Alman yatırımcılar Türkiye konusunda çekingen kalıyorlar. Bazı büyük şirketler Türkiye’ye yatırımı imaj sorunu olarak görüyorlar. Yatırım yapılsa da dolaylı, başka şirketler üstünden yatırım yapıyorlar marka ceza görmesin diye. Buradan Türkiye’den Almanya’ya verilen mesajların olumlu olması gerekiyor. Günlük hayatımızda son bir iki yıldır hep Türkiye konusu gündemde. Nerede görüşsek çalışsak özel olarak Almanlarla görüşsek ‘Türkiye neden böyle gidişatı ne?’ diye soruyorlar. Her yerde olduğu gibi Almanya’da yaşayan toplumda da değişik görüşmeler var. Ben geçen sene Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ettim bunları aktardım. Ziyareti olumlu karşılayanlar kadar protesto eden bakış açıları da oldu. Bir beklenti vardı daha da pozitif gelişecek diye ama yarının ne olacağını bilemiyoruz.

 

Etiketler: Almanya, Türkiye, ekonomi, yatırım
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