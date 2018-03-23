Alman yayıncı Axel Springer, Doğan’daki ortaklığından çıkıyor

Alman yayıncılık şirketi Axel Springer, Doğan Medya Grubu’ndaki ortaklığından çıkacağını açıkladı.

Doğan Holding’in yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıklamasının ardından Axel Springer’in de uzun süredir planladığı bu karar teyit edilmiş oldu.

Doğan Holding’e ilk olarak 2007 yılında yatırım yapan Axel Springer, daha sonra hissesini kademeli olarak yüzde 7’ye düşürmüştü.

Şirketin sözcüsü, “Bir süredir tamamen çıkma niyetimiz vardı; bu konuda gerekli anlaşmaları yaptık” dedi.

Axel Springer, bir süre önce, 2020 ve 2022 yıllarında Doğan Medya Grubu hisselerinin satışından 171 milyon avro beklediğini söylemişti. Bu gelir, banka garantileriyle desteklenen satma opsiyonlarına karşı güvence altına alındı.

Springer CEO’su Mathias Doepfner, Türkiye’de birçok gazetecinin tutuklanmasının ardından 2016 yılında Axel Springer’in tamamen Türkiye’den çekileceğinin işaretini vermişti.

‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı şüphesiyle bir yıl önce Türkiye’de tutuklanan ve geçen ay serbest bırakılan Türkiye kökenli Alman gazeteci Deniz Yücel, Spinger gazetelerinden Die Welt’in muhabiriydi.