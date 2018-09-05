Almanyalı Türklerden 816 milyon €’luk havale

Almanya’da yaşayan yabancı çalışanlar geçen yıl ülkelerine 4.6 milyar euro gönderdi.

Almanya’da yaşayan yabancı çalışanların ülkelerine yaptıkları para havaleleri 2017 yılında 4 milyar 600 milyon euroya ulaştı. 2015 yılında bu rakam 3 milyar 500 milyon euro olmuştu. Rheinische Post gazetesinin Alman Merkez Bankası istatistiklerine dayanarak yayımladığı habere göre ülkede çalışan Türklerin Türkiye’ye gönderdiği para miktarında ise düşüş yaşandı. 2015 yılında ülkelerine 826 milyon euro havale eden Türkler, 2017 yılında 10 milyon euro’luk düşüşle Türkiye’ye 816 milyon euro gönderdiler. Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, yurt dışı havalelerindeki artışta mülteciler ve çalışmak üzere başka Avrupa ülkelerinden Almanya’ya gelenlerin önemli payı olduğu belirtiliyor.

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