Alpullu kaç liraysa alacağım

Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak Alpullu Şeker Fabrikası’nın satışa çıkarılması kararı üzerine “halkın malını halka geri vermek istiyorum ve Alpullu Şeker Fabrikası’nı satıyorlarsa alacağım” dedi.

Alpullu Şeker Fabrikası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Halkın malını halka geri vereceğim” diyerek, şunları söyledi: “Bugün burada Cumhuriyet mirası olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın önündeyiz. İktidar, halkın malı, yerli millî demeden her şeyi satıyor. Satıyorsa yapacak tek şey var. Lüleburgaz Belediye başkanı olarak halkın malını tekrar halka teslim etmek istiyorum. Alpullu Şeker Fabrikası’nı satın almak istiyorum. Param var bedelini ödemeye hazırım. Üreticiler burada, köylü burada bütün taraflar burada. Ben de maddî kaynaklarımla bu mirası satın alıp tekrar halka vermek istiyorum. Lüleburgaz Belediyesi’nin kendi özkaynakları vardır ve bunu satın alacak gücü vardır. Kaç para diyorlarsa o fiyata alacağım.”

İstanbul - Mücahit Ak