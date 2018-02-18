Altay'ın önemli aksamları Almanya'dan

Başbakan Yıldırım, Alman Haber Ajansına (DPA) röportaj verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Afrin harekatı başladıktan sonra Türkiye'ye verilen tankların modernizasyonuna dair sözleri hakkında Yıldırım, "Yani bu noktada biz çaresiz değiliz. Almanya verirse ne ala, memnun oluruz ama bizim alternatiflerimiz her zaman var. Kendimiz de yapabiliriz" ifadesini kullandı.

'ÜLKEMİZE YAPILAN SALDIRILARDA KULLANMAYIP NE ZAMAN KULLANACAĞIZ?'

Yıldırım, Alman tanklarının Suriye'deki harekatta kullanılmalarının yasal olarak sorun teşkil etmediğini belirterek, "Gayet tabii ki kullanacağız. Biz bunları bu günler için aldık. Ülkemize yapılan saldırılarda bu silahları kullanmayıp ne zaman kullanacağız." diye konuştu.

'ALTAY TANKLARINDA ÖNEMLİ AKSAMLAR ALMANYA'DAN, BASİT PARÇALAR TÜRKİYE'DEN'

Almanya'nın Türkiye'de yapılması planlanan 'Altay' tanklarının üretimine iştirak etmesini de dilediğini ve bu iş birliğinden her iki tarafın da fayda sağlayacağını kaydeden Yıldırım, "Daha fazla Almanya’ya getirir çünkü makineler Almanya’dan geliyor. Önemli aksamlar Almanya’dan geliyor. Daha basit parçalar Türkiye’de yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.