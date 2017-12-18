Altın 156 lira seviyesinde dengelendi

Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 156 lira seviyesinde dengelendi. Piyasa, ABD vergi reformuna ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 156 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.043 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 1.256,61 dolardan işlem görüyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 156,1 liradan tamamlamıştı. AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki faiz kararı sonrası ons altının yükseliş trendine girdiğini söyledi. Memiş, bu hafta ABD'de vergi tasarısına ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini, tasarının yasalaşmasının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti. AA

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