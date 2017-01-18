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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Altın fiyatları 2 ayın zirvesinde

18 Ocak 2017, Çarşamba 11:41
Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda artan belirsizliklerden bulduğu destekle yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesi olan 1.218 doları gördü.

ABD'de cuma günü başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın dün "doların olması gerekenden değerli" olduğunu söylemesi, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında düşüş kaydetmesine neden oldu.

Bu gelişme ile altının ons fiyatı 22 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.219 dolar sınırına kadar çıkmasının ardından 1.216 dolar seviyesinde dengelendi.

Ons altın bugün Asya piyasalarında 1.218 dolar seviyelerinden gelen kar satışları ile saat 10.00 itibarıyla 1.212 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Yurt içinde ise serbest piyasada dün dolar kurundaki düşüşe bağlı olarak 149 liradan 146,5 liraya kadar gerileyen gram altın, şu dakikalarda 147,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242, Cumhuriyet altını 987 liradan satılıyor.

AA

Etiketler: altın
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