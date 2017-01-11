Altın fiyatları zirve yaptı!

Serbest piyasada altının gram fiyatı özellikle dolardaki yükselişin etkisiyle son 5 gündür yükseliş trendinde hareket ederek rekor tazeliyor.

Dün yüzde 2,7 artışla günü 145,0 liradan tamamlayan gram altın bugün 148,9 lira ile tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın 243 liraya yükseldi. Çeyrek 240 lirayı aştı Altının gram fiyatı, 147 lira seviyesinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 988 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yelen'ın yarın yapacağı konuşma öncesinde sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Ons altın dün yüzde 0,38 artışla günü 1.187,1 dolardan tamamlamasının ardından 1.188 dolar civarında işlem görüyor. Uzmanlar, yurtiçi piyasalarda dolar kurunun 3,90 lira sınırına kadar yükselmesinin, altının gram fiyatının tarihi zirvesine çıkmasına neden olduğunu belirtiyor. AA

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