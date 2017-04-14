"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Altın rekor kırdı

14 Nisan 2017, Cuma 17:25
​Altının gram fiyatı, 153 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı 250 lirayı aştı.

Kürsel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle altının ons fiyatı ve dolar kurunda görülen yükselişler, altın fiyatlarının tarihi zirvelerine çıkmasına neden oldu. Gram altın, gün içinde tarihi zirvesi olan 153 liraya yükselmesinin ardından saat 17.10 itibarıyla 152,4 lira seviyelerinde dengelendi. Gram altındaki yükselişe paralel Kapalıçarşı'da 251 liranın üzerini gören çeyrek altın ise 250 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Dünya piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla dün 1.288,5 dolar seviyelerine çıkan altının ons fiyatı ise bugün Avrupa ve ABD piyasalarının tatil olması nedeniyle düşük işlem hacmi ile yatay bir seyir izliyor.

Analistler, gelecek hafta Rusya, Çin, ABD ve Kuzey Kore devlet başkanlarından gelecek açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydederek, altının gram fiyatının 150 liranın üzerinde kalması durumunda yükseliş eğilimini devam ettirebileceğini ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 783
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    45. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Van'da hain tuzak: 2 şehit

    Altın rekor kırdı

    Davutoğlu kürsüye çıktı, ama...

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: 'Evet' kampanyası çok zor şartlar altında yapıldı

    Akıncı Üssü iddianamesi kabul edildi

    SP'den AKP'ye çok sert 'Hayır' cevabı

    İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

    Titrenecek bir hukuk olan anne-baba hukuku ve 7 yaşındaki Sabbah Halil...

    10 aydır basın kartları verilmedi

    17 soru sordu, 17 defa 'neden' dedi: 'Evet' ya da 'hayır' oyunu ondan sonra kullanın

    Altan kardeşler, Ilıcak ve Dumanlı hakkında istenen cezalar belli oldu

    Kamu kurumlarına girmesi yasaklandı!

    ''ABD isterse savaşa gideriz''

    Rusya: ABD ile anlaştık

    16 Nisan'da bir ilk gerçekleşecek...

    Bakan Soylu canlı yayında ağladı

    Başbakan'dan 'eyalet sistemi' tepkisi

    'Vergiyi Sümerler, verginin vergisini Türkler buldu'

    Referandum öncesi saldırı planlıyorlardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kamu kurumlarına girmesi yasaklandı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanat meddahlarının bitmeyen kini
    Genel

    Hem suçlu, hem güçlü
    Genel

    10 aydır basın kartları verilmedi
    Genel

    Erdoğan'dan ''eyalet sistemi'' açıklaması
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı da partili tek adama bağlanıyor
    Genel

    Bahçeli'den sert ''eyalet sistemi'' tepkisi ve ''hayır'' sinyali!
    Genel

    Davutoğlu kürsüye çıktı, ama...
    Genel

    Altan kardeşler, Ilıcak ve Dumanlı hakkında istenen cezalar belli oldu
    Mağdur Kürsüsü

    “Sadece ve sadece avukatlık yaptı”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.