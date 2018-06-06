Altın ve Dolar'da son durum?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192,1 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 191,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 192,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.288 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.299 dolardan işlem görüyor. *** Dolar/TL, güne yatay başladı Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından 4,6010 seviyesinde dengelendi. Dün 4,58-4,63 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 4,5990'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 4,6010 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 5,4010'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,1760'tan işlem görüyor. Analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde döviz kurlarında dar bant içinde dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, yurt dışında ise cuma günü başlayacak G7 zirvesi öncesinde bugün ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının izlenmesi gerektiğini kaydeden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi. AA

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