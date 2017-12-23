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Altın ve dövizle ödeniyordu: Kapalıçarşı'da kiralar TL'yle ödenmeye başladı

23 Aralık 2017, Cumartesi 11:13
Kapalıçarşı'daki esnaflar, yılda yaklaşık 5 kilo altın ederinde kira ödüyor.

Bine yakın dükkânın kapandığı Kapalıçarşı'da altın ve dövizle ödenen kiralarda Türk Lirası'na dönüş yapılmaya başlandı. Kiralar  lira dönemiyle birlikte, kiraların düşmesi ve Kapalıçarşı'nın tekrar canlanması bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı Haşim Güreli, “Döviz ve altınla kira tahsili yapılması kiralarda artışa neden oldu. Artık Türk Lirası'na dönüşler hızlandı. Bu sayede yakın gelecekte kiralar düşecek. Kapanan dükkânlar açılacak” dedi.

Kapalıçarşı'da, dükkan sahiplerinin eski geleneğe uyarak kira bedelini döviz ve altınla almayı sürdürmesi esnafı zora sokmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'daki çağrısına rağmen dükkân sahiplerinin kiralarda indirime gitmemesi de çarşıda ticareti durma noktasına getirdi.

Toplam 3 bin 600 dükkânın yer aldığı, yaz aylarında günde yaklaşık 500 bin insanın ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da bine yakın dükkânın kapandığı belirtildi. Açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı Haşim Güreli, ana cadde üzerindeki dükkanların kiralarında bir artış olduğunu ama bu artışın diğer dükkânlar için geçerli olmadığını söyledi.

Altınla kira esnafı yıprattı

Yılda yaklaşık 5 kilo altın ederinde kira ödeyen esnaf, son zamanlarda bu miktarı ödemekte zorlandı. Osmanlı'dan bu yana altınla kira alındığını aktaran kuyumcular, bu miktarın yıllık 700-800 gram olması gerekirken, 5 kiloyu bulduğunu söyledi.

Yüksek kira bedellerini ister istemez sattıkları mallara yansıttıklarını söyleyen esnaf, bu durumun turistleri rahatsız ettiğini ve gelen turist sayısında gözle görülür bir azalma yaşandığını aktardı.

Son yıllarda yaşanan terör saldırılarından çok, kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle yapılan zamların turistleri rahatsız ettiğini aktaran esnaf, kiralarda indirim yapılmasının turizmi canlandıracağını savundu.

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'yı yılda 92 milyon kişi ziyaret ediyor. Çarşının en fazla ilgi gören esnafı ise kuyumcular.

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