Altın zirve yolculuğunu sürdürdü

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 164,2 lirayı gördü.

Dün dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 163,9 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kazancıyla 162,8 liradan tamamlamıştı.

Gram altın, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 164,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 163,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269, Cumhuriyet altını 1.099 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kazancıyla 1.283,4 dolardan işlem görüyor.