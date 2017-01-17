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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Altının gram fiyatında ve Dolar/TL'de son durum?

17 Ocak 2017, Salı 12:27
Altının gram fiyatı, yatay bir seyirle 147 liranın üzerinde alıcı buluyor.

Serbest piyasada dün 143,4 liraya kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçen gram altın, günü yüzde 2,7 artışla 147,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek 148 liranın üzerini test etti ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesi olan 147,4 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242, Cumhuriyet altını 987 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 2016 yılının son haftasında başlayan yükseliş trendini aralıklı da olsa halen devam ettiriyor. Dün günü yüzde 0,33 artışla 1.202 dolardan tamamlayan ons altın, bugün de analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.205 doları aştı ve 1.213 doları gördü.

Dolar/TL güne düşüşle başladı

 

Dün, küresel piyasalarda değerlenen doların etkisiyle güne başlayan dolar/TL, en yüksek 3,8169'u gördü ve günü yüzde 2,3 artışla 3,8126'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne değer kaybı ile başlayarak 3,7750 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,44 düşüşle 3,7960'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 değer kaybıyla 4,0405'ten işlem görürken, Brexit ile ilgili endişelerle son günlerde sert dalgalanan sterlin/TL ise dünkü kapanış seviyesi olan 4,5970'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi ZEW endeksleri ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

AA

Etiketler: altın, altın fiyatları, dolar
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