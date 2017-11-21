Altının gramı 163 liranın üzerini gördü

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 163,8 lirayı gördü.

Dün dolar kurundaki yükselişlere bağlı olarak 163,3 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 161,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 163,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 162,8 lira seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268, Cumhuriyet altını 1.092 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazancıyla 1.280 dolardan işlem görüyor.