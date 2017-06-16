Amazon'dan dev satınalma

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ülkenin en büyük gıda perakendesi zincirlerinden olan Whole Foods'u 13,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, anlaşma kapsamında Amazon'un Whole Foods'un hisseleri başına 42 dolar ve borçlarının tamamını ödeyeceği belirtildi.

Anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında tamamlanmasının tahmin edildiği bildirilirken, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için Whole Foods'un hissedarlarından ve ABD'li regülatörlerden onay alınması gerektiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, ABD'de milyonlarca insanın Whole Foods'un doğal ve organik gıdalarını sevdiğine dikkati çekerek, bunun devam etmesini umduğunu kaydetti.

Whole Foods CEO'su John Mackey de anlaşma sayesinde şirketin daha fazla müşteriye ulaşacağının altını çizerek, firmanın hissedarlarının da anlaşmadan kazanç sağlayacağını ifade etti.

Açıklamanın ardından, Whole Foods'un New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 28 primle 42,15 dolara kadar yükselirken, Amazon'un hisse başına değeri de yüzde 3,7 kazançla 999,50 dolara kadar tırmandı.

Uzmanlar, dünyanın 4'üncü en değerli şirketi olan Amazon'un, Whole Foods'u alması sayesinde şirketin yaklaşık 800 milyar dolarlık Amerikan gıda sektörüne hızlı bir giriş yapmayı hedeflediğini belirtiyor.

Ayrıca, e-ticaret devi Amazon'un sadece internetten satış yapmak yerine ülke genelinde 430'dan fazla Whole Foods mağazasından da gıda dağıtımı yapabileceğine işaret eden uzmanlar, yerel dağıtımlar sayesinde Amazon'un perakende devi Walmart'ı gıda alanında geride bırakabileceğini ifade ediyor.

ABD'li yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi firması Needham & Company'nin nisan ayında yayımlanan araştırma raporuna göre, 2016'da Amerikan perakende sektöründe yüzde 34 payı olan Amazon'un sektördeki pazar payının 2021'de yüzde 50'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Amazon'un toplam kullanıcı sayısı şubat ayı itibariyle 300 milyonun üzerinde bulunuyor.