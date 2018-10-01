Amazon Türkiye’de ilk haftada ne yaptı?

e-ticaret devi Amazon, Türkiye‘deki ilk haftasını geride bıraktı.

19 Eylül‘de resmi olarak açılışını gerçekleştiren Amazon, teslimat konusunda bazı eleştiriler alsa da birçok Türk kullanıcıyı tarafına çekmeyi başardı. Oldukça uygun fiyatlar ile karşılaşan Türk kullanıcılar, Amazon‘dan çok sayıda sipariş verdiler. Ertesi gün Amazon‘un ilk siparişlerde çok sayıda soruna neden olduğu anlaşıldı. Bunun nedeni, firmanın yerel tedarikçileri açılış konusunda uyarmamasıydı. Eh haliyle bu izdiham teslimat sürelerinde bazı sorunların oluşmasına sebebiyet verdi. Açıldığı gün 578 bin 607 tekil kullanıcıyı ağırlayan Amazon, ikinci gün 203 bin 382 ziyaretçiyi ağırladı. Bu düşüş üçüncü gün de devam ederken, ziyaretçi sayısı 140 bin‘e kadar geriledi. Dördüncü gün ise ziyaretçi sayısında yüzde 50‘ye yakın bir kayıpla 72 bin 504 kişi Amazon mağazasını ziyaret etti. Açılış gününde bu kadar ziyaretçi çekmiş olmasının sebebi Amazon markasının Türkiye pazarında büyük bir kitleye ev sahipliği yapıyor olması. Bildiğiniz üzere daha öncesinde Almanya üzerinden Türkiye’ye siparişler geliyordu. Haliyle bu kitle direkt olarak Türkiye’de açılan Amazon sitesine sıçrayış gerçekleştirdi. Ülkemizde verdiği hizmetin ilk haftasını geride bırakan Amazon, müşterilerini mağdur etmemek adına mağazaları daha sıkı şekilde kontrol etmeye devam ediyor. (teknolojioku)