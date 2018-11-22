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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ankara’da çay paneli

22 Kasım 2018, Perşembe 18:55
Rize Pazarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, 24 Kasım Cumartesi günü, saat 13.00 de Çay Tarımı ve Rize’ye Çayı Kazandıran Zihni Derin’i Anma Paneli düzenliyor.

Necatibey Cad. 44/9, 3. katta bulunan dernek merkezinde düzenlenecek panelde konuşmacı olarak; dernek başkanı Selahattin Bal ile dernek kurucularından Veysel Atacan ve Tarım Bakanlığı bürokratlarından Bahattin Bozkurt katılacak. Panelden sonra, saat 15.00 de, Zihni Derin’in Cebeci’deki mezarlığı ziyaret edilerek. Mezarlığın ziyareti için dernek önünden araç kaldırılacak.

Yeni Asya - İstanbul

Etiketler: rize, çay, ankara
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