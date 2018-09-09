Antalya’ya havadan 9,6 milyon yabancı ziyaretçi

Turizmde bu yıl bütün zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyon 666 bin 859’a yükseldi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, önceki gün itibarıyla Antalya’ya havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi rakamlarını açıkladı. 1-8 Eylül tarihlerinde Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente 539 bin 578 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı. 1 Ocak’tan 8 Eylül’e kadarki sürede de iki havalimanı aracılığıyla şehre 9 milyon 666 bin 859 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 9 milyon 414 bin 28’i Antalya Havalimanı’na, 252 bin 831’i de Gazipaşa Havalimanı’na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 29 yükseldi. Antalya 2017 yılının aynı dönemine göre bu yıl 2 milyon 144 bin 130 daha fazla turist ağırladı. 9 milyon kişiyi ağırladı; haritada bile zor bulunan ülkelerden ziyaretçi geldi... AA

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