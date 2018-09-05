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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Antep fıstığı ticaretinde İran ile iş birliği

05 Eylül 2018, Çarşamba 12:43
Antep fıstığı üretiminde dünyada ikinci ve üçüncü sırada yer alan İran ve Türkiye, üretimde yaşadıkları sorunları çözmek üzere ortak proje yapacak.

Dünyada Antep fıstığı üretiminde önde gelen ülkelerden İran ve Türkiye yapacakları iş birliğiyle, fıstık üretimindeki sorunları ortak projelerle çözmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda İran Fıstık Üreticileri Birliği üyeleriyle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde yapılan görüşmeler sonucunda iki ülke arasında tecrübe paylaşımında bulunulacak.

ABD'den sonra Antep fıstığı üretiminde 2. sırada yer alan İran ve 3. sıradaki Türkiye'deki uzmanlardan oluşacak bir heyet, hazırlayacakları projelerle üretimdeki sorunları gidererek yüksek rekolte ve kaliteli ürün elde etmeyi amaçlıyor.

"Yaşadığımız bazı problemlerimiz ortak"

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, İranlı fıstık üreticileriyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fıstık üretimindeki ortak sorunlara çözüm bulunması amacıyla projeler üreteceklerini dile getiren Aslan, İran'da yoğun olarak fıstık yetiştiriciliği yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İran ile aynı coğrafyada yer almamızdan dolayı yaşadığımız bazı problemlerimiz ortak. Bu problemleri tespit edip, çözmek için de önümüzdeki günlerde proje üretmeyi düşünüyoruz. Bitki yetiştirme tekniği hastalık zararlılarıyla mücadele sorunlarını birlikte çözmek için ortak proje yapıp bu sorunları çözmek için çalışma yapacağız."

"Üretimimiz ülke ihtiyacımızın çok üstünde"

Antep fıstığı üretiminin bu yıl bereketli geçtiğini belirten Aslan, "Çerezlik fıstığın hasadı devam etmekte. Kurban Bayramı'ndan önce baklavalık dediğimiz boz fıstık hasadı tamamlandı. Bu yılki üretim ülke ihtiyacımızın çok üstünde. İhracatımızı ve iç tüketimimizi karşılayacak miktarda bir hasılat bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Fıstık Üreticileri Birliği üyesi Hüseyin Nazari de Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini anlattı.

"Proje geliştirmek istiyoruz"

Sulama konusunda İran'da sorun yaşadıklarını aktaran Nazari, "Türkiye ile İran'daki fıstık üretiminde çok benzerlikler var. Buraya geliş amacımız da bu şekilde gerçekleşti. Türkiye'nin fıstığı nasıl ürettiğiyle ilgili bazı bilgiler alıp, bu alanda beraber çalışmak istiyoruz. Türkiye'de fıstık üretiminin nasıl yapıldığıyla daha çok bilgilenmek istiyoruz. Ve ilerde de mutlaka bir proje geliştirmek isteriz." sözlerine yer verdi. 

AA

Etiketler: Antep fıstığı, üretim, İran, iş birliği
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