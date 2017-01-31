Apple borcunu ödemedi

AB Komisyonunun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, zaman sınırının dolmasına rağmen Apple şirketinin İrlanda’ya 13 milyar avro ve faizinden oluşan geriye yönelik vergi borcunu ödemediğini söyledi.

Vestager, Apple’a yönelik AB’nin vergi cezasına ilişkin İrlanda'nın başkenti Dublin'de basına açıklamalarda bulundu.

Verilen sürenin dolmasına rağmen Apple’ın İrlanda’ya geriye dönük olarak 13 milyar avro vergi borcunu ve faizini ödemediğini belirten Vestager, "Verginin İrlanda’ya geri ödenmesi henüz gerçekleşmedi. İrlandalı yetkililerle bu ödenmemiş vergiler konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağız." dedi.

"Karmaşık ve biraz zaman alacak"

Vestager, söz konusu meblağın boyutu nedeniyle nasıl ödeneceğinin belirlenmesinin zor olduğuna dikkati çekerek, "Bunun karmaşık ve biraz zaman alacak bir konu olduğunun farkındayım." diye konuştu.

Şirketlerin kar sağladıkları yerde vergilerini ödemesi gerektiğini anımsatan Vestager, Apple şirketinin, Avrupa ve çevre bölgelerde sağladığı karlarını İrlanda’da vergilendirilmek üzere kayıt altına aldığını anlattı.

Öte yandan, AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos ayı sonunda tamamlamıştı.

AB Komisyonu, Apple’ın, İrlanda’da faydalandığı vergi uygulamasının yasadışı olduğuna hükmetmiş, 2003’ten 2014‘e kadarki dönem için 13 milyar avronun ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise, Komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Bu konudaki hukuki sürecin tamamlanmasının birkaç yıl sürmesi bekleniyor.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.