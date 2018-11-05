Apple ürünlerine zam

Apple, Türkiye’de satışa sunulan ürünlerine yeni zamlar yaptı.

Yapılan zammın ardından ise ürünlerin önceki fiyatlarının 4 katına kadar yükseldiği görüldü. Apple, artan döviz kuruna rağmen uzun zamandır App Store üzerinde bir zam yapmamıştı. Zamların gelmemesi, Apple’ın Steam benzeri bir politika izlediği sorusunu akıllara dahi getirmişti. doların 7 TL’lere çıktığı zamanlarda bile zam yapmayan Apple, beklenen zammı dün itibarıyla yaptı. App Store’da yer alan tüm ücretli Oyun ve uygulamaları etkileyen bu zam, platformdaki uygulamaların fiyat ortalamasını da 20 TL’lere çıkardı. Bu zamlar şu an için uygulama ve oyun satın alımlarında geçerli. Uygulama içi satın almalarda henüz bir değişiklik yok, ancak muhtemelen birkaç gün içerisinde uygulama içi satın almalara da bu denli büyük çaplı bir zam gelecek.