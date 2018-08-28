Araç kiralamaya üst sınır geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, alınan bakanlar kurulu kararı uyarınca diğer bakanlıklarla konuşarak bir dizi tasarruf tedbiri geliştirdi.

Kamuda yüzde 30’a varan tasarruf hedefiyle yapılan çalışma çerçevesinde özellikle bu yılki cari harcamalar üzerinden sıkı bir takip yapılacak. Çerçevesi duyurulan Orta Vadeli Plan’a göre; 2018 yılının geri kalan bölümünde 35 milyar lira tasarruf öngörülüyor. Araç kiralamaya üst sınır kuralının sürdüğü plana göre, kamunun yeni bina yapımı acil ihtiyaç dışında durduruldu. Mal ve hizmet alımı da tek elden yürütülecek. Geçen yıl başlatılan ve 2020 yılı sonuna kadar devam edecek tasarruf tedbirleri kapsamında güvenlik ve acil müdahale araçları hariç (ambulans, polis aracı vb.) 2018 yılında araç satın alma ve kiralama işlemlerine izin verilmiyor. Araç kiralamaya üst sınır getirildi. Acil ve zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu kararı alınmak suretiyle araç alınabiliyor. Taşıt alımı ve kiralamasına benzer bir durum kamu hizmet binaları için de geçerli olacak.

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