"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Aralıkta ekonomik güven azaldı

28 Aralık 2017, Perşembe 10:15
Aralık ayında ekonomik güven yüzde 3 oranında azalarak 95 değerine geriledi.

TÜİK, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre aralıkta ekonomik güven bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 97,9 değerinden 95 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Aralıkta tüketici güven endeksi 65,1 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,6 değerine geriledi.

Aralıkta perakende ticaret güven endeksi ise 100,6 değerine yükseldi.

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    303. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet 1 yılda 13 bin 558 araç kiraladı

    Avrupa Konseyi, son KHK’ları incelemeye aldı

    Nostaljik tramvay açılamıyor

    Erdoğan tepki çeken KHK'yı savundu

    Kadir Topbaş'ın bir hayali daha iptal oldu

    Araba alacaklar dikkat! Son 4 gün kaldı

    OHAL değil, hukuk devleti istiyoruz

    Düğünde ''pompalı tüfek'' çılgınlığı: 5'i çocuk 6 yaralı var!

    Soldado'nun golleriyle kazanan Fenerbahçe oldu

    '2030'a kadar bir deprem bizi bekliyor, şiddeti de 7'den aşağı olmayacak'

    2018’de ekonomi pek parlak olmayacak

    Tek tip kıyafet toplumsal barışı zedeler

    'Kalıcı barış için iki kilit ülkedir'

    'Deprem olacak' endişesi yaşadılar

    Trump’ın adı verilecek!

    Darbedilen 16 yaşındaki Cuneydi'nin omzu kırılmış

    Rusya'da markette patlama

    Milli Savunma Bakanı Canikli'den S-400 açıklaması

    Resmi Gazete'de yayınlandı: Naylon poşette 'ücret' dönemi

    İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK rejimi kendi kendisini tüketiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahıs yüzünden toptan yanılma
    Genel

    OHAL değil, hukuk devleti istiyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Ne istersek Allah katında onu buluruz
    Caner KUTLU

    Hukuk olmadan eğitim de olmaz, hürriyet de
    Ali FERŞADOĞLU

    Eden bulur
    Ahmet BATTAL

    Yolsuzluk, siyaset ve dindarlık
    Mikail YAPRAK

    Nurculuk biter mi?
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışı savunmak marifet değil
    Risale-i Nur'dan

    Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.