Aralıkta ekonomik güven azaldı

Aralık ayında ekonomik güven yüzde 3 oranında azalarak 95 değerine geriledi.

TÜİK, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre aralıkta ekonomik güven bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 97,9 değerinden 95 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Aralıkta tüketici güven endeksi 65,1 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,6 değerine geriledi. Aralıkta perakende ticaret güven endeksi ise 100,6 değerine yükseldi.

Okunma Sayısı: 162

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.