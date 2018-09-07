Arap sabununun fiyatı, üç ayda yüzde 36 arttı

Yaz aylarında temizlik ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekti.

Yaz ayları boyunca temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerine gelen zamlar vatandaşın gündeminde ilk sıralara yerleşti. Özellikle haziran-eylül döneminde en çok dikkat çeken fiyat artışlarının başında temizlik ürünleri ve tuvalet kağıdı geliyor. Çamaşır suyu, bulaşık ve çamaşır deterjanı, arap sabunu ve yüzey temizleyiciler bu ürünler arasında yer alıyor. Tuvalet kağıdı da artış da öne çıkan ürünlerden. Türkiye’de çok yaygın bir marketin verilerine göre haziran-eylül döneminde temizlik ürünlerinde en çok fiyatı artan ürün arap sabunu oldu. 1 Haziran-6 Eylül tarihleri arasında arap sabununun fiyatı yüzde 36 arttı. İkinci sırada yüzde 16’lık artışla çamaşır deterjanı, 3’üncü sırada ise 14.6’lık artışla bulaşık deterjanı yer alıyor. Üreticiler, “Deterjanın hammaddesi Türkiye’de üretiliyor. Ancak buradaki üretici de ithalat yapıyor ve bu hammadeyi dövizle satıyor” derken, vatandaş ise “Aynı ürün marketlerde çok farklı fiyatlara satılıyor. Ürünler arasındaki fark ise 12 TL’ye kadar çıkıyor” dedi.