"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Arçelik'e soruşturma açıldı

09 Mart 2018, Cuma 10:28
Rekabet Kurulu, Türkiye'nin en değerli kurumlarından birisi olan Arçelik'in bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama nezdinde soruşturma açılmasına karar verdi.

Arçelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Rekabet Kurulu'nun sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Arçelik Pazarlama AŞ'ye yazı ilettiği belirtildi.

İletilen yazıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama AŞ nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği ve bu kapsamda şirketten savunma talep edildiği bildirilen açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Etiketler: arçelik
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP, kayıp silahların araştırılması önergesini reddetti

    92 eski öğretmene gözaltı kararı

    Özel hastanelerden SGK vurgunu!

    Sahile on binlerce deniz canlısı vurdu

    600 otobüs bugün kontak kapatıyor!

    'Türkiye-ABD teknik komitesi' ile ilgili ABD'den açıklama

    Trabzonspor'dan 'olağanüstü genel kurul' kararı

    Demokrasi ve hukuk daha da yara alır

    Allahu Ekber, Allahu Ekber

    Doğru insanı bulmak için doğru olmak lazım

    Temel haklar kötüye gidiyor

    Bu imtihan sadece mazlûmların değil, hepimizin imtihanı

    İslâm karşıtlığına hapis cezası

    Muhalefet sürpriz yapabilir

    FKÖ Genel Sekreteri Ureykat: İsrail Filistinli işçilere kölelik sistemi uyguluyor

    Seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

    "Askerime Mektubum Var"

    Katar ve BAE'ye ABD'den 467 ''milyon dolarlık'' silah satışı

    Atilla Taş'ın yargılandığı davada karar

    42 darbe sanığı hakkında istenen ceza belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Bu imtihan sadece mazlûmların değil, hepimizin imtihanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O manşet niye rahatsız etti?
    Genel

    Demokrasi ve hukuk daha da yara alır
    Genel

    Temel haklar kötüye gidiyor
    İslam YAŞAR

    Allahu Ekber, Allahu Ekber
    Genel

    Doğru insanı bulmak için doğru olmak lazım
    Genel

    92 eski öğretmene gözaltı kararı
    Armağan Bahtiyar

    Oğlumla Konuşmalar (1)
    İnci Karaman

    Bir nar kıssası
    Rifat OKYAY

    Kendisini akıllı zannedenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.