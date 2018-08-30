Arjantin politika faizini yüzde 60'a çıkardı

Arjantin Merkez Bankası para birimi Peso'daki değer kaybının önüne geçmek için politika faizi olan haftalık faizi 1,500 baz puan artırarak yüzde 45'ten yüzde 60'a çıkardı.

Banka ayrıca aralık ayına kadar faiz indirimine gidilmeyeceğini taahhüt etti.

Gelişmekte olan ekonomiler içerisinde parası en fazla değer kaybeden ülkelerin başında gelen Arjantin'de Peso, sene başından bu yana yüzde 53,95 değer kaybetti.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) destek verileceğini belirtmesine rağmen, Arjantin Pesosu güne yüzde 4 kayıpla başladı.

Söz konusu düşüş Merkez Bankası'nın müdahalesine neden oldu.

Hükümet: Başarısızlık söz konusu değil

Konuyla ilgili açıklama yapan Arjantin Bakanlar Kurulu Başkanı Marcos Peña, "hükümetin ekonomik bir felaketle karşı karşıya" olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Pena, "Ekonomik başarısızlık yok. Bu, başarısızlık değil bir dönüşüm ve böylesi dönüşümlerde zor zamanlar yaşanır" diye konuştu.

Diğer yandan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin piyasaların sakinleşmesi için IMF'den alınacak 50 milyar dolarlık kredinin 35 milyarlık diliminin daha erkene çekileceği yönündeki açıklaması piyasalarda tam tersi etki yarattı. Arjantin Pesosu kapanışta yüzde 7.0'lik değer kaybetti.

IMF, Arjantin'in 50 milyar dolarlık kredinin hızlandırılması talebine olumlu yaklaştı

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'in, haziran ayında anlaşmaya vardıkları 50 milyar dolarlık borcun erken serbest bırakılması talebine olumlu yanıt verdi.

IMF Başkanı Christine Lagarde, "Arjantin'in politik çabalarına olan desteğimi ve hükümetin, yeniden düzenlenen politika planlarını geliştirmesine yardımcı olmaya hazır olduğumuzu vurguladım" değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin Pesosunun yıl başından bu yana Dolar karşısında toparlayamayacak derecede değer kaybetmesi, ülkeyi yeni bir ekonomik krizin eşiğine getirdi.

IMF, Arjantin'in talebiyle ülkeye 50 milyar Dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşmasını haziran ayında resmen onaylamıştı.