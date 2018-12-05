"Artık savaşlar topla tüfekle değil, ekonomiyle oluyor"

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, ülkelerin birbirleriyle savaşlarının topla, tüfekle değil ekonomiyle olduğunu belirtti.

İzmir Katip Çelebi Üniversite’nde (İKÇÜ) düzenlenen “Ticaret Savaşları ve Ülke Ekonomisine Etkileri” panelinde konuşan Doğan, ticaret savaşlarının sadece taraflarını değil, tüm dünyayı etkilediğini aktardı. Ticaret savaşlarında ülkelerin politikalarını doğru belirlemesi gerektiğine işaret eden Doğan, "Ülkelerin birbirleriyle savaşları topla, tüfekle değil ekonomiyle, ticaretle oluyor. Bu da ülkelerin içindeki büyük firmalarla, sermayelerle olmaya başladı." ifadesini kullandı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de ticaret savaşlarında Türkiye'nin izleyici değil, kendini konumlandırmış, hazırlıklarını yapmış ve rekabet üstünlüklerini yeniden biçimlendirmiş olması gerektiğine işaret etti. AA

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