Aselsan, borsada zirveye oturdu

Savunma teknolojileri üreticisi Aselsan, Garanti Bankası'nı geçerek, piyasa değerine göre en büyük halka açık şirket unvanına sahip oldu.

Savunma teknolojileri, elektronik cihaz ve sistem geliştiricisi Aselsan, piyasa değerine göre en büyük halka açık şirket oldu.

Yıl başından bu yana yüzde 245 değer kazanan Aselsan hisseleri bugün 45.62 lira ile zirveyi gördü. Şirketin piyasa değeri de 44 milyar lirayı aştı. Böylece askeri ve sivil yazılım devi, 43,8 milyar lira piyasa değeri olan Garanti Bankası'nı geride bırakarak liderliğe oturdu. Piyasa değeri açısından Garanti Bankası'nı 42.9 milyar lira ile Koç Holding ve 39.4 milyar lira ile Akbank izledi.

Aselsan hisseleri yıl başından bu yana yüzde 245 arttı. Garanti Bankası'nın kazancı ise yüzde 33.

Borsa İstanbul verilerine göre, borsada işlem gören en değerli 20 şirket arasında piyasa değerini en çok artıran yüzde 167 ile Aselsan oldu.

DOKUZ AYLIK NET KARI YÜZDE 214 ARTTI

Aselsan, net kârını üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir buçuk kat artırarak 389.1 milyon liraya yükseltti. Şirket ekim sonunda açıkladığı mali tablolarında, satış gelirlerini temmuz-eylül döneminde neredeyse iki kat artarak 2.1 milyar liraya çıkardığını açıklamıştı.

Dokuz aylık sonuçlara bakıldığında net kâr geçen yılın dokuz aylık dönemine göre yüzde 214 artarak 828.2 milyon liraya, satış gelirleri ise yüzde 167 artarak 3.4 milyar liraya çıktı.

Toplam satışların yüzde 86'sını oluşturan yurtiçi satışlar yılın dokuz aylık dönemine bakıldığında yüzde 61 artarak 2.9 milyar lira, yurtdışı satışlar yüzde 54 artışla 0.5 milyar lira oldu.